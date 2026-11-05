Los 2 acusados en el 'caso Olzinelles' niegan lanzamientos, resistencia y desobediencia a la policía

Concentración frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a los dos acusados de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad en el marco de un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona en 2020 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos activistas acusados de provocar disturbios y arrojar objetos a los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra el desalojo de un bloque ocupado en la calle Olzinelles del barrio de Sants en febrero de 2020 han negado que realizaran lanzamientos contra la línea policial, que tuvieran un comportamiento desafiante, que se resistieran o que desobedecieran a los agentes.

Así lo han declarado a preguntas de sus respectivas defensas en el juicio que se ha celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Barcelona, tras 5 suspensiones, por unos hechos por los que la Fiscalía pide para cada uno de ellos 6 años de prisión por delitos de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.

Uno de los procesados ha explicado que llegó a Barcelona en septiembre de 2019, procedente de su Euskadi natal, para estudiar la carrera y que, después de que sus amigos regresaran tras el primer cuatrimestre académico, él se quedó "poco acompañado" en la capital catalana, por lo que ese día decidió ir a Sants a dar una vuelta con motivo del carnaval.

Ha explicado que en la calle Olzinelles había música, fiesta, niños jugando y disfraces, y que cuando llegó la policía todo se produjo de forma muy rápida, que hubo mucho ruido y que, "por inercia", se refugió en la entrada de un parking junto a otras personas, donde fue identificado, aunque no supo el motivo.

Ha señalado que se enteró de que había un procedimiento judicial en su contra un año después, cuando ya estaba en Euskadi, y que el proceso ha sido largo y duro por la "incerteza" generada por las reiteradas suspensiones, lo que ha provocado un impacto a nivel laboral, familiar y personal y le ha impedido realizar planes de vida y de futuro.

El otro procesado ha explicado a preguntas de su defensa que, con motivo del carnaval, acudió junto a una conocida a la calle Olzinelles, en la que había comparsas y un ambiente agradable, y que decidieron quedarse un rato.

Ha negado haber realizado cualquier lanzamiento y ha afirmado que, un año después, le comunicaron que estaba siendo investigado, pero sólo por un delito de desórdenes públicos.

Sobre las dilaciones y las suspensiones del juicio, ha dicho que han tenido un gran impacto en su vida personal y laboral, y que el hecho de tener que compatibilizar su trabajo en una escuela con el procedimiento le ha comportado "angustia".

TESTIGOS

Uno de los mossos que ha declarado como testigo a petición de la Fiscalía ha explicado que la ARRO fue activada sobre las 22 horas, tras un intento de mediación fallido por parte de los agentes de seguridad ciudadana, porque un grupo de personas había ocupado un edificio de obra nueva en la calle Olzinelles y que en la puerta había una cincuentena de personas que impedía la entrada al propietario.

Fueron movilizados porque "la situación estaba cada vez más tensa", por lo que se les solicitaba que desalojasen la puerta del edificio y revisaran los inmuebles, que estaban a punto de ser entregados, por si hubiesen sido ocupados.

El mosso ha dicho que cuando llegaron, los allí congregados habían cortado la calle y colocado todo tipo de material de obra, así como mesas y pancartas, y que lanzaron dos carros de compra calle abajo, de forma que uno de ellos impactó contra una de las furgonetas policiales.

Ha señalado que cuando desencocharon, los agentes comenzaron a recibir lanzamientos de objetos, aunque ha reconocido que no eran masivos, sino "puntuales y contundentes", y que identificó a uno de los acusados como el autor del lanzamiento de una piedra o una botella porque estaba a corta distancia.

RUA FESTIVA

Uno de los testigos propuesto por las defensas ha asegurado que el día de los hechos había una "rúa festiva" con motivo de los carnavales, con actividades lúdicas en la calle, como un pica-pica, y que la gente estaba bailando y haciendo manualidades.

Este testigo ha señalado que, en un momento determinado, aparecieron varios furgones policiales, que los antidisturbios desencocharon, cargaron contra los presentes y los identificaron, pero ha negado que viese lanzamientos contra la línea policial.

Otra de las testigos, también propuesta por las defensas, ha señalado que ella acudió junto a uno de los acusados a lo que ha descrito como una "merienda con música y ambiente distendido" en la calle Olzinelles con motivo del carnaval y que, tras un momento de dispersión de los presentes, supo que habían llegado los mossos.

La testigo ha señalado que los policías identificaron a varias personas --ella incluida--, y ha negado que hubiese lanzamientos de botellas, piedras, mesas o puertas contra la línea policial, como sostiene el Ministerio Fiscal.

FISCALÍA Y DEFENSAS

La Fiscalía mantiene que el tumulto concentrado en la calle Olzinelles intentó impedir el paso a los agentes mediante la intimidación ambiental y el lanzamientos de objetos, y que los acusados fueron identificados en el marco de los desórdenes cuando lanzaban una mesa y una botella u otro objeto análogo, respectivamente, para repeler una acción policial legítima.

En el otro extremo, las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados alegando que la causa ha sido "injusta" y el juicio vergonzoso, al considerar que no se han aportado pruebas, ni siquiera indiciarias, que sostengan una acusación que comporta penas de prisión y que se ha mantenido durante 6 años.

También han afeado que durante la instrucción no se les notificara formalmente la imputación por el delito de atentado contra los agentes de la autoridad (que implica la pena más alta, de 4 años), vulnerando el derecho a la defensa de los acusados, por lo que han pedido la nulidad de las actuaciones, o que en caso de una eventual condena se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas.

El juicio ha quedado visto para sentencia.