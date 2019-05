Colau subirá del 30% al 50% la exigencia para que las nuevas viviendas sean asequibles

Actualizado 04/05/2019 14:56:42 CET

Propone 1.500 viviendas públicas asequibles al año y un centro "contra el acoso inmobiliario"

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la Alcaldía, Ada Colau, se ha comprometido a subir de un 30% a un 50% la exigencia para que las nuevas viviendas construidas sean asequibles: "Que en cualquier nueva producción inmobiliaria una de cada dos viviendas sea asequible", ha asegurado.

En el acto de presentación de las propuestas de BComú en materia de vivienda este sábado, Colau también ha apostado por pasar de crear 1.000 a 1.500 viviendas asequibles al año en el próximo mandato, y abrir un centro "contra el acoso inmobiliario" en colaboración con las entidades sociales y que sirva para asesorar y poder tramitar denuncias.

Ha defendido que la medida del 50% es viable económicamente y que ya se está haciendo en otras ciudades como Nueva York, y ha concretado que esta iniciativa sería prioritaria en barrios "más tensionados" por la alta demanda de vivienda asequible, entre los que ha mencionado el Eixample, Ciutat Vella y Poble Nou.

Su objetivo es "corresponsabilizar al sector privado" en la creación de viviendas asequibles y que la especulación inmobiliaria no expulse a gente joven y trabajadora de los barrios de Barcelona, para lo que también ha pedido que el Gobierno regule el precio del alquiler y escuche a su electorado que, según ella, le ha pedido que no pacte con Cs, coreando 'Con Rivera no'.

Colau ha pedido apoyo de la ciudadanía para que estas propuestas puedan aplicarse de manera inmediata, ha afirmado que no tendrán miedo para ponerlas en marcha y que utilizarán todas las herramientas disponibles en el marco normativo actual, y ha sostenido que "la especulación no es bienvenida en Barcelona".

PSC Y ERC

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha lamentado que cuando impulsaron la propuesta de exigir el 30% de viviendas asequibles "hubo a quien le temblaron las piernas", y ha culpado al PSC y ERC de haber dejado que se perdiesen más de mil pisos asequibles entre junio de 2018 y mayo de 2019.

Sanz también ha criticado "la dilación de la Generalitat" y su resistencia para que se aplicase esta medida, lo que a su juicio demuestra la importancia que tiene, y se ha comprometido a que el urbanismo se ponga al servicio de la vivienda.

Ha concretado que se aplicaría en edificios de 400 metros cuadrados, como se está haciendo en ciudades como Nueva York, y que se llevará a cabo de manera prioritaria en los barrios de Ciutat Vella, Eixample, Vila de Gràcia, Camp del Grassot, Poble Sec y Poble Nou, porque consideran que es donde con más urgencia se debe proteger el derecho a la vivienda a un precio asequible.

CENTRO CONTRA EL ACOSO INMOBILIARIO

La candidata de BComú al Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, --que Colau ha presentado como la futura concejala de Vivienda-- ha explicado que la creación de este centro "contra el acoso inmobiliario" será similar al Centro LGTBI creado por el Ayuntamiento, en el que se ayudará a conocer la legislación en materia de vivienda, con asesoramiento y desde el que se podrán presentar denuncias para luchar contra la especulación.

Ha destacado que se trata de una demanda de la ciudadanía y que estará gestionado en colaboración con las entidades sociales, ya que consideran que en los últimos años se han aprobado "paquetes de reformas que han precarizado el alquiler y esto es sinónimo de inseguridad y sufrimiento de abusos" por parte de los inquilinos.

1.500 VIVIENDAS AL AÑO

Sobre el parque público de viviendas de Barcelona, Martín ha destacado que en este mandato se ha doblado el número de vivienda pública en la ciudad en comparación con los años en que fue alcalde Xavier Trias, y ha aumentado un 15% con respecto al mandato de los socialistas.

Ha lamentado que los presupuestos tanto del Estado como de la Generalitat hayan recortado la inversión en vivienda, y ha reconocido que este tipo de políticas son caras y que la inversión tarda en recuperarse, pero ha asegurado que quieren "intensificar y aumentar el ritmo de promoción".

"Incrementaremos la promoción a 1.200 viviendas y sumaremos 300 más adquisiciones para llegar a las 1.500", ha añadido Martín que ha criticado que se acumulaba un bagaje muy negativo en materia de protección de la vivienda, ya que según ella se hacía una vivienda protegida de compra que entraba después al mercado privado.