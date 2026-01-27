Adif confirma el "error de software" que paralizó Rodalies y actúa en 29 puntos de la red

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

La empresa pública prevé resolver las incidencias esta semana

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha confirmado este martes que la caída del servicio de Rodalies del lunes estuvo provocada por un "error de software" y ha explicado que la empresa pública está trabajando actualmente en 29 puntos de la red por incidencias que prevén tener resueltas al finalizar esta semana.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en Barcelona, a la que también ha asistido el director de Construcción de Obras de Adif, Ángel Contreras, para comparecer ante el fallo informático del lunes en un nuevo sistema de gestión de tráfico ferroviario instalado hacía tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França.

De esta forma, ha descartado que el incidente estuviera relacionado con un sabotaje, un ciberataque o un error humano, y ha apuntado que actualmente se interviene en 29 puntos diferentes de la red de Rodalies para solucionar los asuntos de mantenimiento "más urgentes".

El presidente de Adif ha precisado que la incidencia se debió a un "fallo de arquitectura y diseño del software" que provocó que llegaran al centro de control informaciones de un nuevo sistema de gestión de tráfico ferroviario y del sistema preexistente que causó un colapso.

Sin embargo, ha subrayado que la empresa responsable ha puesto un parche informático para resolverlo y que se ha designado personal técnico para que "esté las 24 horas del día" analizando los sistemas y se está desarrollando una nueva actualización del nuevo, de modo que no se vuelva a repetir esta caída.

SERVICIOS JURÍDICOS

A raíz de este episodio, Adif ha recurrido a sus servicios jurídicos para esclarecer los hechos y si es preciso que se exijan responsabilidades a la empresa responsable del diseño del nuevo sistema informático.

"Ya he dado orden a los servicios jurídicos de Adif para que apliquen la reglamentación que para estos casos se incluyan en el contrato. No se puede hacer de otra manera", ha resuelto.

TRABAJOS EN 29 PUNTOS

Por su parte, Contreras ha indicado que la cifra de puntos de la red de Rodalies en los que deben resolverse incidencias asciende a 29, y que se han desplegado 50 equipos con el objetivo de tener resueltas a finales de esta semana todas las intervenciones.

"Las inspecciones van muy bien, están muy avanzadas. Creemos que a lo largo de esta semana todas las líneas puedan estar prácticamente desbloqueadas", ha concluido.