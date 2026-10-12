Adif moviliza a 110 operarios para normalizar el servicio de Rodalies tras las fuertes lluvias

Imagen de trabajos tras las lluvias torrenciales - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha movilizado a 29 equipos de trabajo, con 110 operarios y 71 unidades de maquinaria y vehículos, para normalizar la circulación ferroviaria en el plazo "más breve posible" tras las lluvias torrenciales desde el 3 de octubre, con afectaciones en distintos puntos de Rodalies de Catalunya.

La compañía ha desplazado a las zonas afectadas camiones de tipo cesta, grúa, de transporte y de materiales, además de furgonetas y 'dúmpers', informa este lunes en un comunicado.

SÍLVIA PANEQUE

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha detallado este lunes, en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, que se sigue "actuando en ríos y barrancos afectados para retirar sedimentos, vegetación y restos acumulados y recuperar el correcto flujo del agua".

Paneque ha detallado que 5 equipos están activos en los ríos Besòs (Barcelona) y Ridaura (Girona) y en las comarcas del Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).

"En los próximos días ampliaremos progresivamente los equipos y las actuaciones, priorizando los tramos más afectados", ha añadido.

TRABAJOS TRAS LAS LLUVIAS

En el túnel bajo la plaza Catalunya de Barcelona fue necesario trabajar 48 horas con 3 bombas para extraer el agua acumulada en la infraestructura.

Una de las líneas más afectadas de la red fue la R4 Nord, con caídas de árboles, y deslizamientos en varios tramos del trazado.

En la R11 se detectó un árbol que se debía retirar alrededor de la infraestructura ferroviaria, y en la R1 se detectó un pequeño deslizamiento de material entre Sant Pol de Mar y Calella (Barcelona).

R1, R2 NORD Y R2 SUD

También en el trazado de la R1, entre Arenys de Mar y Canet de Mar (Barcelona), se detectó la acumulación de tierras y escombros en rieras del trayecto.

En el tramo Granollers-Cardedeu (Barcelona) de la R2 Nord se detectó una falta de balasto y se interrumpió la circulación, y en el tramo Vilanova-Cunit (Tarragona) de la R2 Sud se detectó la caída de un árbol sobre la catenaria.

Las medidas adoptadas en el plan de contingencias que se aplica desde principios de año en la red de Rodalies (que hasta ahora suma una inversión aproximada de 180 millones de euros) ha contribuido "decisivamente" a reducir las afectaciones por la meteorología y a mejorar la resiliencia, fiabilidad y disponibilidad de la infraestructura.