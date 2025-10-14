Adif reabrirá a las 20 horas el Corredor Mediterráneo tras los daños de la dana Alice

Vecinos limpian el barro de las calles, a 13 de octubre de 2025, en Santa Bárbara, Tarragona - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif restablecerá la circulación ferroviaria en el Corredor Mediterráneo entre Barcelona y València a las 20 horas de este martes tras reparar los daños provocados por la dana Alice.

Así, se podrá circular por una vía entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona), el tramo que se encontraba cortado por los "graves desperfectos", según ha informado la compañía en un comunicado.

Asimismo, por "el momento no existe previsión para el restablecimiento total del tráfico por ambas vías".

Para las tareas de reparación se han destinado un centenar de técnicos y maquinaria de vía especializada, además de 1.100 metros cúbicos de balasto.

A pesar las lluvias durante la tarde-noche del lunes, las condiciones meteorológicas han mejorado y han permitido el despliegue de medios técnicos y humanos para avanzar en las obras.