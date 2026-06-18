Aenor reconoce a CaixaBank por "la excelencia" de su modelo de atención a personas mayores

El ceo de Aenor, Rafael García , y el director de Negocio de CaixaBank, y Jordi Mondejar, han participado en el acto de entrega de la certificación - DAVID CAMPOS - CAIXABANK

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aenor ha otorgado a CaixaBank la renovación de la certificación 'Compromiso con las personas mayores', en reconocimiento a la "excelencia" en su modelo de atención a este colectivo y la creación de servicios más accesibles, inclusivos y adaptados a las necesidades de la población senior, informa la entidad bancaria este jueves en un comunicado.

Entre los puntos fuertes identificados por los auditores destacan el grado de implicación de la dirección de CaixaBank en el compromiso con las personas mayores, la creación de comité de expertos como órgano consultivo y el impulso de la cátedra 'Bienestar +', en colaboración con Esade, la Universidad Pontificia Comillas y Universidad de Deusto.

También ponen en valor el premio WSBI a CaixaBank a nivel mundial por el servicio ofibuses, la implicación del personal de las oficinas y la integración de este sistema de gestión en el modelo de formación de las empleados de la red con el fin de romper prejuicios y clichés.

El ceo de Aenor, Rafael García, y el director de Negocio de CaixaBank, Jordi Mondejar, han participado en el acto de entrega de la certificación.

CaixaBank, que en 2022 fue "la primera entidad del sector en obtener este reconocimiento", sigue trabajando en iniciativas para facilitar la comprensión de la información sobre productos y servicios, así como en acciones que ayuden a reforzar la confianza de los clientes sénior.