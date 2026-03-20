AEQT incorpora a Tandem HSE como nuevo miembro de su red Business Partners

Representantes de Tandem HSE tras incorporarse a la red de Business Partners de la AEQT - AEQT

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha incorporado a Tandem HSE como nuevo miembro de la red de Business Partners, reforzando así su ecosistema de colaboración con empresas que aportan valor al sector químico, informa en un comunicado este viernes.

Nacida en 1995, Tandem HSE es una consultoría e ingeniería que opera en la Península Ibérica, la Unión Europea y Sudamérica con un equipo multidisciplinar de especialistas en proyectos de seguridad industrial, medio ambiente, sistemas de gestión, Legal Compliance, Regulatory Affairs, Energía y Sostenibilidad y formaciones.

El acuerdo lo han formalizado la directora gerente de la AEQT, Maria Mas; el ceo de Tandem HSE, Sergi Carreras Coma, y el Adjunto a Dirección General y Director Comercial, Marc de Gomis Font.