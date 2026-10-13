El Aeropuerto de Barcelona registró 5,4 millones de pasajeros en septiembre

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha registrado 5.417.608 pasajeros durante el mes de septiembre, lo que supone un aumento del 2,6% en relación con el mismo mes de 2025, informa Aena en un comunicado este martes

De la cifra total de viajeros registrada en septiembre, 5.409.567 correspondieron a pasajeros comerciales, un 2,6% más, y de ellos, 4.188.081 viajaron en vuelos internacionales, un 4% más que durante el mismo mes de 2025, y 1.221.486 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales.

El Aeropuerto ha cerrado los nueve primeros meses del año con 45.593.367 pasajeros, un 4,4% más que entre enero y septiembre de 2025, y del total de pasajeros, 45.520.427 han viajado en vuelos comerciales, un 4,4% más que entre enero y septiembre de 2025.

De ellos, el número de viajeros internacionales ha sido de 34.683.186, un incremento del 5,5% respecto al mismo período del año pasado, y en cuanto a los nacionales, en los nueve primeros meses de 2026 han pasado por el aeropuerto 10.837.241 pasajeros, un 1% más que en las mismas fechas de 2025.

Durante el mes de septiembre se han gestionado 33.386 operaciones, lo que supone una subida del 3% respecto al mismo mes de 2025, y en el acumulado de los nueve meses de 2026, la cifra de movimientos asciende hasta los 283.386 vuelos, un 3,6% más en comparación con los mismos meses de 2025.

Por lo que a carga se refiere, el mes pasado se transportaron 18.634 toneladas de mercancía, un 6,9% más que en septiembre de 2025, y entre enero y septiembre se han registrado 161.531 toneladas, un 10,7% más respecto al acumulado del mismo período de 2025.

GIRONA COSTA-BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en septiembre 265.587 pasajeros y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 2.684 operaciones.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado los 1.761.800 pasajeros y las 22.807 operaciones.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha registrado durante este mes de septiembre 218.399 pasajeros, un 5,1% más en comparación con el mismo período del año pasado, y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 2.806 operaciones, un 14,9% más comparado con septiembre del año pasado.

Así, durante los nueve primeros meses del año se ha alcanzado un total de 1.281.053 pasajeros, un 8,1% más que en los mismos meses del año pasado. En lo que va de año, el total de movimientos de aeronaves es de 20.103, un 9,5% más que en el mismo período de 2025.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado este último mes 5.764 operaciones, un 19% más que en septiembre de 2025, y durante los nueve primeros meses de 2026, se han registrado 53.618 operaciones, un 12,9% más respecto al mismo período del 2025.

Por su parte, con los 504 pasajeros registrados en el mes de septiembre, la infraestructura suma 4.778 pasajeros en lo que llevamos de año, un 26,9% más que en el mismo período de 2025.