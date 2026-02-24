Los aeropuertos catalanes de Aena reciben siete premios por la calidad del servicio

Archivo - Una mujer camina con su maleta en una cita en el aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha reconocido con siete premios a los aeropuertos de Barcelona, Girona-Costa Brava y Reus (Tarragona) por la calidad del servicio, informa Aena en un comunicado este martes.

Los premios se enmarcan en el programa de calidad aeroportuaria, que pone en valor el compromiso con la mejora de la experiencia del pasajero en las instalaciones aeroportuarias con diferentes galardones.

En concreto, el Aeropuerto de Barcelona ha recibido el premio al 'Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable', al 'Aeropuerto Europeo más agradable' y al 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más fácil'.

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha sido reconocido como el 'Mejor Aeropuerto Europeo' en su categoría y el 'Aeropuerto Europeo más Limpio'.

El Aeropuerto de Reus ha ganado el premio al 'Mejor Aeropuerto Europeo' en su categoría y al 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil'.