La Aesan alerta de la posible presencia de E.coli en un queso francés distribuido en Catalunya

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este sábado de la posible presencia de la bacteria Escherichia coli (E.coli) en un queso de origen francés distribuido en Catalunya.

Se trata del queso Crottin de Chavignol DOP de la marca Dubois Boulay (lote PONT0509), informa la organización en un comunicado.

La Aesan, que ha recibido el aviso a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), ha recomendado no consumir este producto y, en caso de haberlo consumido y presentar calambres abdominales y diarrea, acudir a un centro de salud.