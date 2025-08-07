Afectados 5 trenes por la interrupción del servicio de Rodalies en Lleida

LLEIDA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea R14 entre Lleida y les Borges Blanques (Lleida) tiene 3 trenes afectados por el corte del servicio de Rodalies entre la capital ilerdense y Juneda de este jueves sobre las 11.54 horas, mientras que la línea RL4 entre Mollerussa y Lleida tiene 2 trenes afectados.

En total, son 5 los trenes y aproximadamente 200 los viajeros afectados por la interrupción, a quienes se les ha facilitado servicio alternativo por carretera, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

La incidencia se debe a una avería de la catenaria, que interrumpe la circulación entre Lleida y Juneda (Lleida) y que impide la entrada y salida de trenes de ancho convencional hacia Barcelona.