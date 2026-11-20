El conseller de Derechos Sociales Raúl Moreno, en los European Social Services Awards - GOVERN

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (AGAISS-Cat), una iniciativa impulsada por los departamentos de Derechos Sociales y Salud de la Generalitat, ha sido finalista de los European Social Services Awards (ESSA), cuya gala se ha celebrado en Roma.

La selección de la AGAISS-Cat como proyecto es "un reconocimiento internacional a la labor que la Generalitat está desarrollando para reforzar la coordinación entre los sistemas social y sanitario", informa la Conselleria de Derechos Sociales este viernes en un comunicado.

Los ESSA reconocen iniciativas innovadores de los servicios sociales y Barcelona acogerá la edición de 2027.