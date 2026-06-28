Los Agents Rurals denuncian a un pescador furtivo reincidente en Lladorre (Lleida)

Las truchas pescadas por la persona denunciada. - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals han interceptado y denunciado a un pescador furtivo reincidente en el Estany de Flamisella, un lago de origen glaciar situado a unos 2.200 metros de altitud en el municipio de Lladorre (Lleida), dentro del Parque Natural de l'Alt Pirineu, informan en un comunicado este domingo.

El infractor fue sorprendido con un total de 22 truchas comunes cuando el límite máximo autorizado en esta zona está fijado en dos capturas por persona y día, constatando además los agentes que la mitad de los ejemplares pescados no cumplían con la longitud mínima obligatoria de 22 centímetros.

La persona denunciada, que ya acumulaba dos sanciones anteriores en el mismo lago por superar el límite de capturas, pescaba con anzuelos prohibidos, utilizaba cebos naturales no autorizados y no había marcado el día de pesca obligatorio en su carné, entre otras infracciones.