Agents Rurals pide ver el eclipse desde zonas habilitadas: "No hace falta ir a espacios naturales"

Dos agentes de Agents Rurals - AGENTS RURALS

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del área regional de Agents Rurals de Tarragona, Andreu Monblan, ha asegurado que se han habilitado suficientes puntos de observación desde los que la ciudadanía podrá disfrutar del eclipse del miércoles, 12 de agosto: "No hace falta que vayan a espacios naturales que pueden poner en peligro su integridad y que ellos pueden poner en peligro la integridad del espacio como tal".

Lo ha manifestado este martes en declaraciones recogidas por Europa Press, y ha añadido que al cuerpo le "preocupa" la elevada afluencia que se prevé con motivo del eclipse en espacios naturales especialmente sensibles.

Por eso, Agents Rurals ha desplegado desde el lunes un dispositivo especial que tiene como objetivo la prevención de incendios forestales, el cumplimiento de la normativa ambiental y el control sobre el uso de fuego, las acampada y la circulación motorizada en el medio natural, entre otras conductas de riesgo.

Monblan ha subrayado que se comprobará que la gente esté situada en zonas habilitadas para evitar daños en las plantas o alteraciones en los animales y que se reforzará la vigilancia del uso de fuego, dado que el riesgo de incendio "es alto".

En caso de optar por ver el eclipse desde un espacio natural, Monblan ha pedido a la ciudadanía que se informe previamente sobre las zonas habilitadas por los ayuntamientos para aparcar y que se respete el medio, y ha recordado que en algunos espacios, como el Parc Natural dels Ports, los accesos han quedado restringidos.