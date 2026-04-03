Agricultura impulsa una guía para reducir el desperdicio alimentario en panaderías catalanas

Se produce un desperdicio anual de 3.097 toneladas de alimentos en la cadena de valor del pan

Imagen de la Guía de prevención del desperdicio alimentario en panaderías y pastelerías
Imagen de la Guía de prevención del desperdicio alimentario en panaderías y pastelerías - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 3 abril 2026 10:11
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BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha elaborado la Guía para la prevención del desperdicio alimentario en panaderías y pastelerías de Catalunya, que pretende ofrecer herramientas concretas para reducir este desperdicio.

Este documento se ha creado en colaboración con los gremios de panaderos y los gremios de pastelería, y con la participación de otros departamentos y expertos, informa en un comunicado este viernes.

Previo a la elaboración de esta guía el departamento impulsó un diagnóstico del desperdicio alimentario en el sector, cuantificando el volumen de pan desperdiciado y su impacto económico y ambiental.

Según el estudio, encargado al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda) y al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), se produce un desperdicio anual de 3.097 toneladas de alimento a lo largo de la cadena de valor del pan, con un impacto económico superior a los 1,4 millones de euros y un impacto ambiental de 2.200 toneladas de Co2 emitidas.

GUÍA EN 10 PASOS

La guía ofrece un itinerario estructurado en 10 pasos para facilitar a las empresas la implantación de un Pla de Prevenció del Malbaratament Alimentari (PPMA), que incluye herramientas para cuantificar el desperdicio, identificar puntos críticos, definir acciones de mejora y hacer seguimiento.

La guía también ofrece un listado de buenas prácticas que pueden servir de inspiración para poner en marcha acciones de prevención, como la elaboración de nuevos productos y la donación a entidades sociales, así como la mejora de la planificación de la producción y la sensibilización de las personas consumidoras.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del departamento para avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente y sostenible y, en este contexto, se ha publicado el borrador definitivo del Pla Estratègic de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentaris de Catalunya 2026-2030, en fase de propuestas hasta el 30 de abril.

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