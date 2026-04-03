Agricultura impulsa una guía para reducir el desperdicio alimentario en panaderías catalanas

Imagen de la Guía de prevención del desperdicio alimentario en panaderías y pastelerías - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha elaborado la Guía para la prevención del desperdicio alimentario en panaderías y pastelerías de Catalunya, que pretende ofrecer herramientas concretas para reducir este desperdicio.

Este documento se ha creado en colaboración con los gremios de panaderos y los gremios de pastelería, y con la participación de otros departamentos y expertos, informa en un comunicado este viernes.

Previo a la elaboración de esta guía el departamento impulsó un diagnóstico del desperdicio alimentario en el sector, cuantificando el volumen de pan desperdiciado y su impacto económico y ambiental.

Según el estudio, encargado al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda) y al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), se produce un desperdicio anual de 3.097 toneladas de alimento a lo largo de la cadena de valor del pan, con un impacto económico superior a los 1,4 millones de euros y un impacto ambiental de 2.200 toneladas de Co2 emitidas.

GUÍA EN 10 PASOS

La guía ofrece un itinerario estructurado en 10 pasos para facilitar a las empresas la implantación de un Pla de Prevenció del Malbaratament Alimentari (PPMA), que incluye herramientas para cuantificar el desperdicio, identificar puntos críticos, definir acciones de mejora y hacer seguimiento.

La guía también ofrece un listado de buenas prácticas que pueden servir de inspiración para poner en marcha acciones de prevención, como la elaboración de nuevos productos y la donación a entidades sociales, así como la mejora de la planificación de la producción y la sensibilización de las personas consumidoras.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del departamento para avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente y sostenible y, en este contexto, se ha publicado el borrador definitivo del Pla Estratègic de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentaris de Catalunya 2026-2030, en fase de propuestas hasta el 30 de abril.