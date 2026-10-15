La AI Factory del BSC lanza su primer programa de aceleración para 100 'startups' españolas de IA

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BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La factoría de inteligencia artificial BSC AI Factory, una iniciativa europea coordinada por el Barcelona Supercomputing Center y el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), ha abierto el plazo de solicitud de la primera convocatoria de su programa de aceleración y que va dirigido a 'startups' españolas que desarrollen soluciones de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con una dotación de 2,3 millones de euros, está gestionada por el BSC-CNS, que seleccionará a 100 empresas emergentes que fase avanzada para formar parte de un itinerario de aceleración de 14 semanas, informa el ministerio en un comunicado este jueves.

El programa está abierto a 'startups' que desarrollen productos, servicios o tecnologías basados en IA en cualquier sector, con especial atención a las aplicaciones en sectores estratégicos como la salud, las finanzas y el ámbito legal, los medios de comunicación, la sostenibilidad y el clima.

Las compañías seleccionadas comenzarán el programa el 2 de diciembre, y trabajarán tanto en la vertiente empresarial como en la técnica, con acceso a los servicios de BSC AI Factory, expertos en IA, mentorización empresarial y técnica y oportunidades de conexión con grandes empresas e inversores, detalla el comunicado.

La convocatoria está abierta hasta el 9 de noviembre, y sigue a una primera edición piloto limitada a 'startups' de Barcelona, y prevé ser la primera convocatoria de un conjunto de ediciones durante los próximos 2 años y que apoyarán a un total de 400 compañías.