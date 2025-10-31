Airef avala la previsión macroeconómica del Govern que debe acompañar a los Presupuestos de 2026

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado las previsiones macroeconómicas que deben acompañar al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 y que apuntan a un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,1% para ese año, informa en un comunicado este viernes.

La entidad ha señalado que la Ley de Creación de la Airef establece que las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos deben contar con un informe indicando si han sido avaladas, y que Catalunya cumple la recomendación de remitir la documentación antes de publicar el proyecto de presupuestos.

La Airef ha señalado que ha avalado las estimaciones que hace el Govern de crecimiento del PIB en volumen, del deflactor del PIB y del empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, para el período 2025-2026.

Para 2026, la Generalitat estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,1% para el año 2026, inferior al de la propia Airef del 2,2% de la horquilla de previsiones realizadas por otros organismos.

Sin embargo, el ente ha explicado que estas previsiones se realizan en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico, lo que "entorpece la previsión del cuadro macroeconómico y la planificación presupuestaria" de las comunidades autónomas.