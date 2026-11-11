Aizcorbe (Vox) acusa a UGT y CC.OO. de promover una huelga "política" a favor del Gobierno

El candidato de Vox, Juan José Aizcorbe - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha acusado este miércoles a CC.OO. y UGT de promover una huelga "política" dirigida a hacer campaña a favor del actual Gobierno, y ha pedido a los trabajadores que no se dejen utilizar, según él.

En un comunicado, califica la protesta de "fraude a los trabajadores" al pedirles perder un día de sueldo; ha reprochado a los sindicatos haber recibido más de 500 millones de euros en ayudas de 2018 a 2025, y ha reclamado poner fin a su financiación pública.

También ha criticado los cortes de calles, carreteras y servicios públicos de este miércoles por la mañana: lo considera acciones que buscan "coaccionar e impedir" que los ciudadanos puedan acudir libremente a sus puestos de trabajo.