Elisenda Alamany - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que "ERC estará a la altura" para recibir al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en su regreso el 12 de diciembre tras 9 años en Bélgica.

En declaraciones este miércoles, Alamany ha sostenido que Puigdemont "se merece todos los reconocimientos como presidente y como represaliado", después de que haya anunciado que volverá el sábado 12 de diciembre y que ocupará su escaño en el Parlament.

La número dos de los republicanos se ha mostrado prudente sobre la conferencia que Puigdemont pronunciará el 17 de diciembre sobre cómo reconfigurar la estrategia independentista: "Esperaremos a ver lo que tiene que decir".

Ha descrito a Puigdemont como un referente importante "como presidente, como representante, y evidentemente como referente de un espacio político importante" en Catalunya, y ha defendido que se vuelva a la política.

LLAMA A LAS MUJERES A VOTAR

Con motivo del 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia machista, Alamany ha llamado a las mujeres catalanas a ser un "muro de contención" contra la derecha y la extrema derecha el próximo domingo en las urnas.

Ha lamentado que en esta campaña no se ha hablado de lo que está en juego en cuanto a los derechos de las mujeres: "Hemos visto a la mujer del señor Sánchez bailando en el mítin del PSOE, también hemos visto a Feijóo decir que es feminista porque le criaron mujeres, pero no se está hablando de cómo las mujeres pueden cambiar el guion que está escrito".

Alamany ha avisado de que en estos comicios está en juego un regreso al pasado: "Volver atrás, a un tiempo donde la gente nos quería calladitas", y ha llamado a las mujeres a defenderse ante esta amenaza.

Ha pedido a las mujeres catalanas que se movilicen y voten el 29 de noviembre, y ha detallado que ERC propone en su programa actualizar la ley de violencia machista, que es del 2004, porque considera que hay "rendijas por donde se cuela la violencia machista", como la que se da en el ámbito digital y la violencia vicaria.