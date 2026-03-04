Alamany asegura que ERC quiere Presupuestos: "No nos queremos levantar de la mesa"

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante una rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y presidenta en Barcelona, Elisenda Alamany, ha asegurado este miércoles que los republicanos quieren Presupuestos y no se quieren "levantar de la mesa", y ha precisado que quien lo hizo es el PSC con un golpe de orgullo al presentar el proyecto de las cuentas sin tener cerrados los apoyos.

Ha afirmado que se fía de la palabra del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el cumplimiento de los acuerdos entre ambos partidos pero ha señalado que "lo necesario" son garantías o compromisos que habrá modificaciones legislativas que harán posible que Catalunya pueda recaudar el IRPF, ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

"Es un poco como, bueno, aprobad el presupuesto y ya os lo encontraréis. Hombre, no, busquemos cuál es la manera de hallar una certeza", ha defendido.

Se ha mostrado extrañada por el hecho que el PSC presente el trámite para las cuentas sin tener todos los apoyos necesarios, que ve como un golpe de orgullo, y considera que habrá Presupuestos en Catalunya, aunque no en abril "como quiere el PSC", y ha augurado que quizás sí en junio.

BARCELONA

Alamany, que también es la presidenta de ERC en Barcelona y la candidata republicana a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, ha reiterado su negativa a la propuesta del elegible de BComú, Gerardo Pisarello, de formar un frente amplio de izquierdas en Barcelona.

Ha señalado que Barcelona no tiene "ningún problema" en la optimización del voto de la izquierda, cosa que ve distinta en España.

También ha descartado hacer un frente común en Catalunya: "Vi la unión de Junts pel Sí (JxSí) y sé qué provocó. Provocó que gente de izquierdas dejara de votar a Esquerra Republicana".

CONFLICTO EN IRÁN

Ha tachado de ilegal el ataque de los Estados Unidos e Israel en Irán, el cual está promovido por "dos cadáveres políticos" --en referencia a los líderes de ambos países, Donald Trump y Benjamin Netanyahu--, sobre los que considera que tienen problemas internos que intentan tapar.

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es también un cadáver político, ha señalado que siempre se le da por muerto y cae de pie: "Creo que es como la canción aquella de no estaba muerto, que estaba de parranda. Sánchez, es algo así".