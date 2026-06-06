Alamany defiende que ERC debe "dar la batalla por la identidad" ante la extrema derecha

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Afirma que el Govern necesita una "cura de humildad" para afrontar el conflicto educativo GIRONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido que su formación debe "dar la batalla por la identidad" y cultivar desde valores progresistas lo que quiere decir ser catalán en un momento en el que, dice, hay fuerzas de extrema derecha que aprovechan el escenario actual para generar frustración y malestar culpando a los de debajo.

Así se ha expresado durante su intervención en el Consell Nacional del partido celebrado en Banyoles (Girona) este sábado, donde ha sostenido que la identidad no es una bandera vacía sino el síntoma de si existe o no comunidad y ha añadido que es imprescindible plantear esta batalla cuando "una parte del independentismo se ha replegado".

"Una parte del independentismo, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pero también en sus discursos nacionales, se resigna a ser una minoría en nuestra casa", ha asegurado, y ha dicho que esta es una estrategia que lleva a la derrota, ante lo que ha situado a ERC como alternativa.

CRÍTICAS A JUNTS Y PSC

Por otra parte, también ha criticado a los que "están en el medio, aquellos que no saben a dónde van, aquellos que no saben dónde están", en referencia a Junts, que ha calificado de indescifrable.

Además, se ha referido al PSC: "También el problema es el proyecto político que representa el Partido Socialista, que dice que se puede ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta integrarte en la comunidad a tu alrededor. Y ante esto, ERC dice que ni reaccionarismo ni cosmopolitismo naíf", ha expuesto.

CONFLICTO EDUCATIVO

En referencia al conflicto educativo en Catalunya y las reclamaciones de los docentes ha asegurado que el Govern necesita una "cura de humildad" para afrontar el conflicto y ha pedido al ejecutivo que continúe negociando con los sindicatos para encontrar una solución, remarca, que esté a la altura.

En este sentido, ha advertido de que este conflicto "supera mandatos, gobiernos y sindicatos" y evidencia que la escuela ha cambiado mucho en los últimos años y no se han hecho grandes acuerdos en este ámbito.

"Necesitamos una escuela que responda a las necesidades que tenemos hoy", ha subrayado, y ha pedido abordar el retroceso del uso social del catalán, la necesidad de recursos y de atender las necesidades educativas especiales.

ELECCIONES MUNICIPALES

Alamany ha puesto el foco en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año y ha reivindicado que ERC tiene que ser "la primera fuerza del país".

Ha hecho balance de la situación actual de la que ha dicho que la clase media y trabajadora "cada vez es más pobre", lo que, apunta, está generando desesperanza y, además, ha señalado que Catalunya ha vivido en los últimos años cambios vertiginosos.

Por ello, ha vuelto a insistir en la defensa de la identidad: "La ciudadanía tiene que creer que las candidaturas de izquierdas son las que mejor defienden la identidad local de nuestros pueblos y municipios", ha defendido.

Por otra parte, ha sostenido que ERC debe construir un horizonte de ilusión ante los que "azuzan el odio o aquellos que solo quieren gestionar el mientras tanto".

Así, ha pedido actuar con ambición y ha dicho que ERC es el partido que mejor defiende los intereses de los catalanes y ha añadido que el partido debe ser la "calle grande del independentismo" abanderando mayor soberanía para Catalunya.