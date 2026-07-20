Alamany (ERC) afirma que la salida de Martínez Bravo "demuestra que hay cosas que no funcionan"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado este lunes que la salida del Govern de la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, "demuestra que hay cosas que no funcionan" en el Ejecutivo.

En rueda de prensa en ERC, ha apuntado a la situación de diversos departamentos: "Una consellera que vivía en Madrid, una consellera que se quejaba de las bajas pero que hace más de tres meses que está de baja y una consellera de Territorio que sabemos que se presentará a las municipales de Girona", ha dicho refiriéndose a Martínez Bravo, Olga Pané (Salud) y Sílvia Paneque (Territorio).

Alamany ha asegurado que "un Govern en estas condiciones es bastante precario para los retos" que tiene Catalunya.

Preguntada por la posible presentación de Presupuestos por parte del Govern de cara al 2027, ha respondido que el presidente Salvador Illa deberá primero ordenar su Ejecutivo: "Hoy ha empezado con un primer cambio y nos da la sensación de que no será el último", y ha añadido que en la situación actual no toca empezar a pensar en nuevas cuentas.

FINANCIACIÓN

En cuanto a las cifras de inversión del Estado, ha lamentado que Catalunya está sometida a lo que califica de castigo sistemático porque, sostiene, la inversión en Madrid ha sido el doble que en Catalunya, un "absoluto fracaso".

"Se constata el fracaso del Govern de Illa ante el Estado español. Su gobierno amigo. Un fracaso que pagamos los catalanes", ha criticado, y ve la situación como una humillación a Illa que deja al Govern en evidencia.

En este sentido, defiende el modelo de financiación y el Consorcio de Inversiones pactado por su partido y la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ejemplos, dice, de política útil: "Es decepcionante el hecho de que otros partidos catalanistas se pongan siempre de perfil cuando hay unas herramientas que pueden ser útiles para llegar a solucionar esta cuestión".

Dirigiéndose a Junts, Alamany ha dicho que Catalunya necesita gente que se ponga a trabajar en vez de dramatismo, y ha añadido que el partido de Carles Puigdemont está "inmerso en el pánico electoral con Aliança Catalana".

VIVIENDA

Preguntada por el proyecto de ley presentado por los Comuns en el Parlament para prohibir la compra especulativa de vivienda, ha confirmado que presentarán enmiendas, que darán a conocer este martes, para que las normas que se impulsen en vivienda sean "las más efectivas, más robustas y más solidas" ante los que, advierte, quieren saquear las ciudades.

Acerca de la decisión de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de no declarar este lunes en su imputación por el 'caso Koldo', ha pedido que se aclaren "todos los casos de corrupción y todas las turbulencias que hay dentro del PSOE" y ha tildado la situación de culebrón.