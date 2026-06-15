Alamany (ERC) insiste en que Sánchez comparezca sobre Zapatero: "Menos joyas y más explicaciones"

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: "Menos joyas y más explicaciones", ha dicho en alusión a las halladas en una caja fuerte del despacho del expresidente.

"Zapatero no es un muchacho que pasaba por ahí, es el expresidente de España, avalador político también del señor Sánchez y la gente está preocupada por si ha habido o pudo haber un caso de puertas giratorias o un enriquecimiento respecto a los negocios que el señor Zapatero podía hacer en nombre del Gobierno", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

Esta petición de explicaciones llega en una semana marcada por las comparecencias relativas a las investigaciones del PSOE, que comenzará este lunes con la audiencia preliminar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y seguirá el martes con la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la declaración de Zapatero como investigado sobre las presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas que le fueron incautadas.

Alamany ha calificado de inadmisible que Sánchez esté tardando tanto en dar explicaciones, y lo ha atribuido a que puede estar "esperando a que Zapatero dé las explicaciones que quizás no quiera dar el presidente de España".

Ha reclamado al presidente y líder de los socialistas que comparezca en sede parlamentaria y "que no alimente más las dudas desde su silencio y resuelva sus embrollos", ya que considera que cuanto más tiempo pasa, más crecen esas dudas.

Preguntada por si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también debería comparecer en el Parlament y el motivo por el que ERC votó en contra de esta comparecencia la semana pasada en la Junta de Portavoces, Alamany ha respondido que el caso de Zapatero "tienen más que ver con el Gobierno español", y ha asegurado que Illa ya ha hablado al respecto.

AUTORIDAD AERPORTUARIA

La portavoz republicana ha destacado el acuerdo entre el Govern y su formación para incluir la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, un órgano que ha asegurado que servirá para "cogobernar los aeropuertos catalanes".

También ha explicado que, una vez aprobado por el Parlament, la voluntad es "elevarlo a una bilateral" entre el Gobierno y la Generalitat, al igual que ha ocurrido en el País Vasco.

Después de esto, se prevé la elaboración de un plan estratégico aeroportuario de Catalunya, en colaboración con la AAC, aunque Alamany no ha detallado el calendario de todo este proceso.

La dirigente republicana ha criticado que Aena "durante mucho tiempo ha mirado más sobre el beneficio económico" que por el de Catalunya, por lo que ha apostado porque esta nueva Autoritat pueda incidir e influenciar dentro de Aena.

Ha recordado que un 51% de Aena obedece al interés público, y ha añadido: "Estaría bien que se tuviese en cuenta que el interés general debería de estar en el centro", al ser preguntada por las reticencias de Aena a ceder la gestión aeroportuaria a la Generalitat.