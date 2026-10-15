Alamany (ERC) pide una Catalunya más fuerte como "mejor antídoto contra los reaccionarios"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este jueves hacer una Catalunya más fuerte como "mejor antídoto contra los reaccionarios" de cara a las elecciones generales.

En un discurso en el homenaje al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Castillo de Montjuïc, ha criticado a quienes "prefieren dejar caer la legislatura por oportunismo que asumir su compromiso con el país", en alusión velada a Junts y su 'no' a los decretos de vivienda.

"Se trata de tener un pie en tierra, en el momento presente, para ofrecer respuestas, y otro orientado hacia donde queremos caminar, lo que está por venir, lo que queremos ser. No solo resistir, que lo haremos", ha subrayado.