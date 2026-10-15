Alamany (ERC) pide una Catalunya más fuerte como "mejor antídoto contra los reaccionarios"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 10:30
Seguir en

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este jueves hacer una Catalunya más fuerte como "mejor antídoto contra los reaccionarios" de cara a las elecciones generales.

En un discurso en el homenaje al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Castillo de Montjuïc, ha criticado a quienes "prefieren dejar caer la legislatura por oportunismo que asumir su compromiso con el país", en alusión velada a Junts y su 'no' a los decretos de vivienda.

"Se trata de tener un pie en tierra, en el momento presente, para ofrecer respuestas, y otro orientado hacia donde queremos caminar, lo que está por venir, lo que queremos ser. No solo resistir, que lo haremos", ha subrayado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado