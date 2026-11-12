Alamany (ERC) pide que el Centre de la Vila de Barcelona vuelva a cubrir las necesidades del barrio

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, se ha mostrado "muy satisfecha" con que la ciudad recupere el control del Centre de la Vila y ha pedido que el equipamiento vuelva a cubrir las necesidades del barrio de la Vila Olímpica.

Así lo ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press después de que este jueves el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y el consistorio hayan formalizado el acuerdo para que la entidad adquiera por 18,7 millones el centro comercial y sea de gestión pública.

Alamany ha recalcado que se trata de un acuerdo de su partido con el gobierno municipal "después de años de reclamarlo de la mano de los vecinos".