Alamany (ERC) pide al Govern solucionar el conflicto con los docentes y un "gran acuerdo" educativo

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al Govern que solucione en el corto plazo el conflicto educativo con los profesores, y ha defendido, a largo plazo, un "gran acuerdo para recuperar la confianza" tanto de docentes como de las familias y los alumnos.

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que la Conselleria de Educación "ha cometido dos errores" durante el conflicto con los profesores: primero en cómo encaró la negociación y el acuerdo que firmó con CC.OO. y UGT, que dejó fuera al sindicato mayoritario, y el segundo no entender, según ella, las reivindicaciones de los docentes.

"El Govern tiene tiempo para negociar con los sindicatos", ha añadido Alamany, que ha afirmado que los retos que tiene la escuela pública catalana en 2026 no son los mismos que hace 20 años y no pueden recaer solamente sobre de los profesores.

Ha mencionado como retos el retroceso del uso social del catalán, el aumento de los alumnos con necesidades especiales y la necesidad de proteger la franja educativa de 0 a 3 años, y ha insistido en que hace falta un gran acuerdo "para recomponer la confianza, la ambición y la esperanza de la escuela pública".

"RECTIFICANDO" ERRORES

La portavoz republicana ha celebrado que el Govern esté "rectificando o enmendando" sus errores, en alusión a las palabras del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que ha ofrecido que haya más plazas de educación especial y que haya una reflexión sobre la escuela inclusiva.

Alamany ha señalado que no se trata solo de un conflicto salarial y ha subrayado que "ERC ha hecho los deberes" al negociar con el Govern unos Presupuestos.

Ha asegurado que las cuentas incluyen dinero para poder negociar las medidas que reclaman los profesores, y ha añadido que el Govern ahora no tiene "ninguna excusa" para acordar con los maestros.