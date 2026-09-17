Albares critica que en Ceuta se han usado "todos los canales para amplificar la desinformación"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una intervención telemática en la presentación del Anuario Internacional del Cidob 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado que en Ceuta se ha utilizado "todos los canales para amplificar la desinformación, y todo ello con un objetivo, atizar la división entre españoles y entre los propios europeos".

Así se ha pronunciado este jueves en una intervención telemática en la presentación del Anuario Internacional del Cidob 2026 'El asedio a la democracia', en la que han participado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el presidente del Cidob, Josep Borrell.

Albares ha asegurado desde el Ministerio están trabajando para que se recupere la normalidad en Ceuta lo antes posible, pero también en recuperar y que "no pierda nunca lo más preciado que tiene, que es su diversidad y la convivencia entre los ceutíes, independientemente de su origen, de su credo o de su procedencia".

El ministro ha lamentado que las democracias están siendo asediadas y atacadas, y ha avisado de que eso tiene una traslación directa y "encuentra eco en el cuestionamiento por parte de las fuerzas políticas de extrema derecha aquí en Europa, en España".

Ha alertado de que el reto que atraviesan las democracias y los valores europeos que las sustentan "no procede solo de fuera de Europa, también lo promueven dirigentes, discursos abiertamente antidemocráticos y antieuropeístas, que ponen en juego la convivencia desde dentro" de las fronteras europeas.

LOS "RIESGOS" DE LA IA

También ha llamado a actuar ante los retos y las oportunidades que está planteando la Inteligencia Artificial (IA), y ha destacado que la IA puede acelerar procesos de manera positiva, pero también "entraña enormes riesgos si no se regula conforme a las normas del derecho y si no se guía por los valores, las prácticas y los fines democráticos".

El ministro ha apostado por fortalecer la soberanía europea en ámbitos como la defensa, la energía y la tecnología, especialmente en lo relativo a la IA: "Es el momento de una estrategia de largo plazo que nos proyecte, nos impulse y nos proteja frente a derivas antidemocráticas", ha defendido.

Albares ha explicado que asistirá la próxima semana a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde se decidirá quién será el próximo secretario general, tras lo que ha vuelto a defender que esa persona "sea una mujer" y ha añadido que España necesitará alianzas para defender este posicionamiento.

Al hilo de estas palabras, el ministro ha sostenido que es fundamental fortalecer alianzas con países que creen en un orden internacional basado en reglas, como asegura que está haciendo la UE con Canadá actualmente: "No se trata de excluir a nadie, sino de preservar un orden internacional capaz de ofrecer seguridad, estabilidad y oportunidades a todos", ha subrayado.