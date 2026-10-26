Albert (ERC) afirma los disturbios en Barcelona benefician "a la extrema derecha" y pide investigar

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que los disturbios del sábado en Barcelona "a quien benefician es a la extrema derecha", y ha pedido al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona que investiguen estos hechos, que ha calificado de extraños.

En rueda de prensa este lunes, el portavoz de los republicanos ha subrayado que los saqueos en tiendas son absolutamente injustificables y claramente condenables: "Robar y saquear no es ningún tipo de protesta".

Ha detallado que desde ERC han pedido la comparecencia de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para que explique lo ocurrido, ya que consideran que no se estuvo a la altura, y han reclamado saber "por qué no se anticiparon" si eran conscientes de que los hechos se iban a producir, replicando hechos similares en otras ciudades europeas.

Albert ha descartado culpar explícitamente a la extrema derecha de los hechos, ya que asegura no tener la concreción, pero ha añadido que el 'modus operandi' de estos grupos a través de las redes sociales en Europa está "vinculado mucho a la extrema derecha".

ACCIDENTE DE AUTOBÚS

Albert ha lamentado el accidente de autobús este domingo en Fogars de Montclús (Barcelona) que ha causado heridos de diversa consideración, y ha señalado que estudiarán si se debe cambiar la legislación sobre si se puede ir de pie o no en este tipo de trayectos.

"La seguridad es lo primero y si, para garantizar la seguridad debemos hacer las modificaciones pertinentes, se deberán hacer. Pero todo esto es muy reciente como para poder tener una opinión cerrada", ha añadido el portavoz republicano.