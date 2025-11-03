Albert (ERC) afirma que siguen negociando la financiación: "Que no haya noticias es buena noticia"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que siguen negociando con el Gobierno sobre la financiación singular para Catalunya: "Hay poca novedad, el proceso sigue en el ámbito de la negociación. A día de hoy que no haya noticias es una buena noticia".

En rueda de prensa este lunes, el portavoz republicano ha señalado que los calendarios sobre financiación "han ido variando muchísimo", pero ha insistido que actualmente continúan las negociaciones con el PSOE.

Preguntado por cómo interpreta que el Gobierno no haya vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de ERC para que las comunidades autónomas puedan recaudar el IRPF --el plazo para vetarla finalizó el viernes--, Albert lo ha emnarcado en el ámbito de la negociación.

"Nosotros lo que pedimos es que esta proposición de ley tenga recorrido, se pueda negociar, y entendemos que estamos en este escenario a día de hoy", ha subrayado.

Sobre si el hecho de que los Comuns negocien los Presupuestos de la Generalitat con el Govern interferirá en las decisiones de ERC, Albert ha asegurado que no le corresponde a ERC valorar esta decisión de los de Jéssica Albiach, y ha recordado que, para aprobar las cuentas, el Govern "necesita unos votos que hasta ahora no tiene".

PP Y JUNTS

En clave estatal, al ser preguntado por si ve posible que Junts negocie con el PP, Albert ha respondido que estas negociaciones "deben ser constantes porque el voto de Junts con el PP es bastante constante en las últimas semanas, en este sentido, todo es posible".

Por último, Albert ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que "garantice la celebración" el próximo 18 de noviembre del partido de fútbol entre la selección catalana y la selección palestina ante la posibilidad de que no salga adelante.