Albiach acusa al Govern ir tarde y de "falta de ambición" con las sanciones por la Ley de Vivienda

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el pleno del Parlament de Catalunya debate los dictámenes de los proyectos - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado al Govern de ir tarde y de "falta de ambición" tras haber abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado de alquiler tensionado desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, que limita los precios de alquiler.

En un comunicado este jueves, Albiach ha reclamado al Govern que ponga "sanciones ejemplificantes", y le ha acusado de ser poco contundente con quienes están haciendo fraude de ley con la Ley de Vivienda.

Ha recordado que hace un año que se aprobó el régimen sancionador de esta ley, y ha lamentado que la mayoría de los expedientes abiertos por el Govern, "9 de cada 10, están en una fase de diligencias previas, por tanto, solo están en la primera etapa del camino".

Ha lamentado que solo hay 7 expedientes en los que se ha iniciado formalmente la sanción, y "no han puesto ninguna multa que sea muy grave, que sea ejemplificante, que envíe un mensaje político claro", como asegura que se podría haber hecho con el bloque de Sant Agustí en el barrio de Gràcia de Barcelona, que supera un 30% el precio del alquiler permitido en esa zona tensionada.

Albiach ha exigido al Govern contundencia y "más dinamismo y rapidez, porque los vecinos y vecinas lo necesitan", por ello ha reclamado crear una unidad inspectora que tenga el máximo rango posible, para lo que ha insistido en la creación de una Dirección General en la Generalitat destinada a ello.