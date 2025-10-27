Albiach (Comuns) cree que Junts "está dando aire" a PP y Vox con su ruptura con el Gobierno

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (i), durante una rueda de prensa tras una reunión en materia de vivienda, en el Conselleria de Territori, a 27 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que la decisión de la dirección de Junts de este lunes de romper con el Gobierno de coalición "está dando aire" a PP y a Vox.

"Está dando aire a quienes quieren incendiar Catalunya, a quienes van en contra del catalán y en contra del modelo de inversión lingüística, a quienes están en contra de que Catalunya tenga una financiación propia, singular y justa... Está dando aire, en definitiva, al Partido Popular y a Vox", ha dicho en una rueda de prensa desde la Conselleria de Territori.

Por ello, ha pedido a los 'juntaires' que expliquen "en qué beneficia a Catalunya y en qué beneficia a los catalanes dedicarse a intentar desgastar al Gobierno de coalición", porque, a su juicio, con la decisión que han tomado, no están ayudando de ninguna de las maneras a los catalanes.

Albiach ha añadido que tanto Junts como el PSOE deberían reflexionar sobre la posibilidad que se tiene de cumplir un acuerdo, cuando se firma este: "Es importante cuando tú firmas un acuerdo con alguien, que el cumplimiento del acuerdo no dependa de terceros", valorado.

Lo ha ejemplificado con la aplicación de la ley de amnistía, que depende de la aplicación por parte del Tribunal Supremo (TS); con la oficialidad del catalán en Europa, que requiere de la unanimidad de los miembros de la Unión Europea (UE); y con la delegación de competencias en inmigración, que "Podemos ha frenado".