Albiach (Comuns) critica que el Govern "no puede ser un espectador" en la gestión de Rodalies

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern de la Generalitat "no puede ser un espectador" en la gestión de Rodalies, tras los nuevos cortes que se han producido este sábado en diversas líneas, antes de suspenderse el servicio a petición de la Generalitat.

En declaraciones antes del inicio de la manifestación de sindicatos educativos en Barcelona, Albiach ha dicho que el Govern "no puede ser árbitro entre las historias de Renfe y Adif" y ha afirmado que el ejecutivo debe liderar, textualmente.

"Lo que tiene que hacer es garantizar que el lunes Catalunya sale de una vez por todas de este caos y esta crisis ferroviaria y que la gente se pueda organizar y, sobre todo, que la información dada sea cierta", ha dicho en referencia al Govern.

Además, ha pedido "una auditoría del mantenimiento de las vías y de las infraestructuras" organizada por la Generalitat y que los resultados sean públicos.

MANIFESTACIÓN DE DOCENTES

Sobre las reclamaciones de los docentes que se han manifestado este sábado en Barcelona, convocados por los sindicatos USTEC, CCOO, UGT y CGT, ha apoyado las reivindicaciones de los convocantes y ha defendido "una bajada de ratios, reducir la burocracia, democratizar la gobernanza, pero también unas condiciones laborales, unas condiciones salariales que sean acordes".

Así, ha pedido al Departament de Educación que vea a la comunidad educativa y sus profesionales como "unas aliadas" ante una situación que ha calificado de insostenible.