Albiach (Comuns) dice que el aumento de la tasa turística lo pagan "los turistas, no los hoteleros"

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado el acuerdo con el Govern y ERC para aumentar la tasa turística en Catalunya, y ha señalado que es un tributo que no pagan los empresarios del sector turístico: "La tasa la pagan los turistas, no la pagan los hoteleros".

En una rueda de prensa este martes desde el Parlament, ha sostenido que el aumento de la tasa, así como las otras modificaciones legislativas asociadas, permitirán que este elemento tributario contribuya "directamente" sobre las políticas de acceso a la vivienda y a mejorar la vida en los municipios catalanes.

Ha destacado que, con este acuerdo, la tasa turística se habrá duplicado a lo largo de esta legislatura, condición que para ellos era importante, y que han cedido durante la negociación para que no se haga de golpea en un año, "sino en dos años a lo largo de la legislatura".

También ha celebrado el cambio para que el periodo de liquidación de la misma sea único, en vez de dos veces al año, para diferenciar la temporada de verano de la de invierno: "ERC estaba pidiendo que fuera estacional", ha afirmado.

Según ella, se ha corregido también una injusticia histórica, como el hecho de que los pisos turísticos tengan también un aumento superior de la tasa: "Hasta ahora estaban contribuyendo poco con la tasa turística, y ahora sí que pasan a pagar más", a la vez que ha destacado que todos los ayuntamientos catalanes podrán aplicar, además de la tasa, un recargo municipal y adaptarlo por zonas y por tipos de establecimientos.