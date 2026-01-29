Albiach (Comuns) dice que la negociación por los Presupuestos está "más verde que una lechuga"

Archiva - La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expresado este jueves que la negociación por los Presupuestos de la Generalitat para el 2026 está "más verde que una lechuga" y ha tachado de elemento imprescindible para negociar la interposición de sanciones a quien incumpla la ley de vivienda catalana.

Ha señalado que las negociaciones "no existen ahora mismo" y ha fijado en la vivienda y en la gestión ferroviaria los grandes retos de la legislatura y donde el PSC se juega, a su juicio, el crédito de su Ejecutivo, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha valorado positivamente el compromiso que su formación, según ella, arrancó este miércoles al Govern en mantener la rebaja de las tarifas del transporte toda la legislatura

TRENES

Preguntada por los cortes en Rodalies, Albiach ha dudado sobre si "la crisis está cerrada" y si el próximo lunes el servicio funcionará con normalidad.

Ha criticado que el conseller de Presidencia --en funciones de presidente--, Albert Dalmau, dijera en su comparecencia este miércoles ante el pleno del Parlament que Rodalies debe ser la primera prioridad en infraestructuras de Catalunya y que también se debe avanzar en la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

"La misma semana en la que tú tienes prácticamente medio millón de catalanes tirados en los andenes, te diga, pero es que también hay que avanzar en la ampliación del aeropuerto de El Prat. Yo todavía no he visto ningún avión ni ningún pasajero del aeropuerto tirado en ningún hangar", ha dicho.