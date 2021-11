Albiach (comuns) garantiza que Catalunya y Barcelona tendrán Presupuestos el 23 de diciembre

Acusa a Junts de remar "en contra" en lugar de intentar conseguir más apoyos a las cuentas

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha garantizado este martes que tanto Catalunya como Barcelona aprobarán sus respectivos Presupuestos el 23 de diciembre, cuando se votarán en el pleno del Parlament y en el de la capital catalana: "Lo que no haré es dejar Catalunya sin Presupuestos".

Preguntada en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press por si los comuns sitúan alguna línea roja o requisito para facilitar la aprobación de los Presupuestos catalanes --como descartar el Hard Rock en el Camp de Tarragona--, ha dicho que trabajarán para mejorarlos, pero que no dejarán Catalunya sin cuentas en una "situación de crisis económica y social y de emergencia climática y fuertes desigualdades".

Lo ha dicho después de que este lunes los Presupuestos superaran la primera votación en el Parlament por la abstención de los comuns a las enmiendas a la totalidad que defendieron el resto de grupos de la oposición, incluida la CUP, partido que el Govern de Pere Aragonès había fijado como su socio prioritario para aprobar las cuentas.

Preguntada por si los comuns se descolgarían del acuerdo presupuestario si el Govern retomara las negociaciones con la CUP, ha señalado que "no sólo no sería un problema, sino que sería una buena noticia" que otras fuerzas políticas participaran en la elaboración de los Presupuestos.

PAPEL DE JUNTS

En una entrevista de Ser Catalunya y sobre la intervención de Joan Canadell (Junts) en el pleno de este lunes, Albiach ha asegurado que no acaba de entender "cómo es que no se está intentando conseguir más apoyos a los Presupuestos, sino que precisamente estaba remando en contra".

Ante críticas de Junts a Aragonès por haber pactado con los comuns, la dirigente de los comuns ha afirmado: "Lo que estamos viendo de Junts es que, si fuera por ellos, no habría Presupuestos ni en el Estado ni en Barcelona, y tampoco acabo de entender exactamente qué han hecho para que haya Presupuestos en Catalunya".

Sobre si cree que los comuns han fracturado al independentismo facilitando la tramitación de las cuentas, ha replicado: "No sé si se ha roto el independentismo, si venía roto de casa" o si se trata de otras opciones, y ha insistido en que el Presupuesto no va de ser o no independentista.

Ha avisado de que el hecho de que se plantee si el Govern de Aragonès se ha roto implica en sí una mala noticia, y ha atribuido a los comuns el hecho de que tanto Catalunya como Barcelona vayan a disponer de cuentas para 2022: "Que ahora Catalunya tenga Presupuestos y que Barcelona tenga Presupuestos es fruto del trabajo que hemos ido haciendo".

Preguntada por si el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha participado en las tres reuniones de negociación que se han producido entre el Govern y comuns, Albiach ha explicado que han hablado con él en varias ocasiones por teléfono, y que dos de los tres encuentros se produjeron con responsables de su departamento.

Y sobre el proyecto del Hard Rock --incluido en los Presupuestos con 120 millones pero que los comuns rechazan--, Albiach ha confiado en "poder convencer al presidente Aragonès de que ahora mismo un proyecto para hacer el casino más grande de Europa en el Camp de Tarragona va absolutamente en contra del sentido común".