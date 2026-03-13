Albiach (Comuns) pide al Govern "no escatimar" ante la crisis y flexibilidad en los Presupuestos

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Jaume Duch, se reúnen con PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP en el Parlament para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern "no escatimar en recursos" en el plan para hacer frente a las posibles consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio, y que si el proyecto de Presupuestos supera el debate a la totalidad, haya flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades que pueda haber.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre de este viernes del Govern con los partidos, ha explicado que han planteado al Ejecutivo un plan con medidas como ayudas y créditos a empresas afectadas condicionadas a mantener el empleo, bonificar comedores escolares y una prestación de 200 euros complementarias a la renta garantizada por hijos a cargo, así como acelerar el despliegue de las renovables e incrementar las ayudas en vivienda en casos de emergencia.

Ha dicho que la situación actual requiere que se aprueben los Presupuestos "más que nunca", y ha confiado en un acuerdo entre el Govern y ERC, a la vez que ha defendido que las posibles consecuencias requerirán flexibilidad en función de la duración del conflicto y de sus efectos.

Preguntada por las propuestas de Junts y PP de rebajar impuestos, ha ironizado: "Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay partidos políticos, como el PP y Junts, que cada ocasión que tienen aprovechan para intentar cargarse y bonificar los impuestos de sucesiones", y les ha acusado de tener un modelo 'ayusista'.

También ha criticado a estos dos partidos y a Vox por su posición respecto al escudo social del Gobierno tumbado por el Congreso: "La subida de precios que se está produciendo en estos días tiene un nombre. Este nombre es Trump. Pero también tiene apellidos. Y estos apellidos son el Partido Popular, Vox y Junts".

"Si tan preocupados están por las familias catalanas y tan preocupados están por la economía de nuestro país, que rectifiquen", les ha pedido, y ha añadido que entienden la cumbre de este viernes como una primera toma de contacto, y que no ha sorprendido a nadie que Aliança Catalana y Vox no hayan asistido a la misma.