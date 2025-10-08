Albiach (Comuns) pide a Illa rapidez para reducir desigualdades y no "anuncios para dentro de 5 años"

La presidenta del grupo parlamentario Comuns Sumar, Jéssica Albiach, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios - David Zorrakino - Europa Press

Propone un pacto al "bloque democrático" en derechos de los inmigrantes, catalán y memoria democrática

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, rapidez en su compromiso de reducir las desigualdades y mejorar los servicios públicos en Catalunya: "La igualdad no se decreta. La reducción de las desigualdades no se anuncia. Se combaten con políticas públicas, con audacia y también con agilidad. Si me lo permiten, con cierta rapidez, no con anuncios de para dentro 5 años".

Así se ha manifestado en su intervención durante el Debate de Política General (DPG) este miércoles en el Parlament, en que ha lamentado que la mejora de los servicios públicos "no se está notando", y lo ha ejemplificado con las listas de espera en sanidad, la falta de recursos para la educación inclusiva, la situación de Rodalies, la pobreza infantil o los desahucios, entre otros temas.

Ha situado las desigualdades como el principal problema actual de Catalunya, y ha dicho al presidente: "No hay plan A y plan B, hay un único plan que es la Catalunya justa, no es la Catalunya centrada", en referencia a uno de los lemas acuñados por Illa durante su primer año de Govern.

Por todo ello, la ha exigido que se enfrente a las élites y a los fondos de inversión y ha asegurado que el Govern no ha multado todavía a quienes se saltan la ley de vivienda, y ha lamentado la apuesta de Illa por ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "La idea que ustedes tienen de progreso es una idea caducada, antigua, propia del desarrollo de los años 80 y 90".

"NO MEZCLAR INMIGRACIÓN CON INSEGURIDAD"

Además, Albiach ha propuesto un pacto para recuperar consensos básicos, empezando por los derechos de los migrantes, y ha interpelado a Junts: "¿Podemos ponernos todas de acuerdo en no mezclar inmigración con inseguridad?", y ha criticado la propuesta de los de Carles Puigdemont de pedir 10 años de padrón para acceder a viviendas protegidas.

También ha pedido que se mantenga el consenso alrededor de la memoria democrática y la necesidad de aumentar recursos en este ámbito, y por el catalán ante la "ola reaccionaria y aquellos que quieren incendiar Catalunya".

Finalmente, ha pedido a estas fuerzas políticas consenso en el despliegue y la aplicación de la Ley de Amnistía y para alcanzar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya: "Los Comuns siempre, siempre, hemos defendido, defendemos y defenderemos un nuevo sistema de financiación que sea justo con Catalunya ante quien sea".