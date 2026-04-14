Albiach (Comuns) ve "una buena noticia" el cese de los 2 ediles del PSC de Ripoll (Girona)

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorado este martes como "una buena noticia" que el PSC haya cesado a sus 2 ediles en Ripoll (Girona), que pusieron su cargo a disposición del partido tras abstenerse en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.

"Creo que han actuado de forma rápida y de forma contundente. Esta debe ser la forma de hacer que debemos practicar todos los partidos políticos. La extrema derecha no puede normalizarse", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament.

Ha expresado que le gustaría que en las próximas elecciones municipales todos los grupos políticos "replicaran" el cordón democrático que se hace a AC en el Parlament y ha instado a Junts a seguir esta línea.

"Parece que cuando hablamos de Vox todo el mundo lo ve claro, pero cuando hablamos de Aliança Catalana, no todos lo ven de la misma forma", ha dicho.

INCENTIVOS PARA LAS BAJAS MÉDICAS

Sobre la retirada por parte de Govern de los incentivos a los centros de atención primaria (CAP) y los profesionales médicos para reducir la duración de las bajas laborales, Albiach lo ha valorado positivamente y atribuye la rectificación a las reivindicaciones del sector sanitario, sus sindicatos y los propios Comuns.

Respecto al aplazamiento del desahucio de uno de los inquilinos del bloque Sant Agustí de Barcelona, lo ha tildado de victoria vecinal y ha pedido una sanción "ejemplarizante" a la propiedad, el fondo New Amsterdam Developers.