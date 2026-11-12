Albiol asegura que el catalán "no se eliminará de las Cortes" si gana el PP

(I-D) Los Candidatos A Las Elecciones Generales Por Barcelona Carina Mejías (Vox), Jordi Albert (ERC), Ernest Urtasun (Comuns), Jordi Hereu (PSC), Míriam Nogueras (Junts) Y Xavier García Albiol (PP) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Xavier García Albiol, ha asegurado este jueves que "en las Cortes se seguirá pudiendo hablar catalán" si gana su partido.

"El catalán no se eliminará de las Cortes", ha insistido en el debate de candidatos catalanes organizado por Ser Catalunya y El País (Prisa) con Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Albert (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) y Carina Mejías (Vox).

Albiol lo ha dicho tras las críticas del PSC, Comuns, ERC y Junts a la propuesta del PP en su programa electoral que defiende reformar el reglamento de la Cámara Baja para que los debates parlamentarios se hagan en castellano.

El popular ha asegurado que no presentarán ninguna propuesta en contra de Catalunya ni del catalán y que apuestan por medidas "adecuadas para garantizar el uso del catalán" ante el retroceso en su uso social en Catalunya, que ha dicho que le preocupa pero que se debe abordar desde la naturalidad.

DEFENSA DEL AUTOGOBIERNO

Hereu le replicado que "el señor Albiol no manda nada en el PP, porque el PP catalán no determina nada en el programa", y Urtasun también ha apelado al popular por la posición de su partido.

Urtasun también ha dicho que Nogueras da pasos en falso de cara al 29N siendo equidistante, según él, entre el bloque de la derecha que quiere eliminar el autogobierno y perseguir la lengua, y el bloque progresista: "El pueblo de Catalunya, ante la llegada de un bloque de exrema derecha, no será equidistante".

Albert ha reivindicado a ERC como "piedra angular" en defensa de los intereses de Catalunya en el Congreso, entre otras cosas, permitiendo que se pueda hablar en catalán, y ha acusado a Junts de equidistancia cuando, según él, el bloque que puede venir es mucho peor que el actual.

Nogueras ha reivindicado que se habla en catalán en el Congreso gracias a Junts: "Tanto los socialistas como el PP y los Comuns, antes de que llegara Junts, nos echaban del Congreso por hablar catalán", y ha añadido que Junts habla allí al 100% en catalán pero ERC no siempre.

LA POLÍTICA MIGRATORIA

El bloque de política migratoria y social ha polarizado el debate: PSC, Comuns y ERC han calificado de racistas las propuestas especialmente de PP y Vox, mientras que Junts ha defendido tener las competencias en Catalunya.

Mejías ha criticado una política de fronteras abiertas del Gobierno en los últimos dos mandatos, lo que ha "reventado absolutamente" tanto las urgencias sanitarias como la educación y la seguridad.

Hereu ha acusado a PP y Vox de nunca resolver los problemas y les ha atribuido "una enorme capacidad de intentar destruir la convivencia" y los barrios, algo que asegurado que los socialistas impedirán, y se ha reivindicado orgulloso de la convivencia en Catalunya.

Urtasun, que ha cargado contra Albiol y Mejías por sus críticas a la inmigración, ha dicho que el auténtico riesgo en las elecciones es para las mujeres, no los migrantes: "El Gobierno de PP-Vox es un riesgo para los derechos de las mujeres, conquistados durante muchos años".

Desde ERC, Albert ha sostenido que las necesidades sociales están claras y pasan por "fortalecer los servicios públicos" y procurar la máxima seguridad para los ciudadanos, que no se garantiza limitando la inmigración sino aumentando su poder adquisitivo.

Nogueras ha defendido más control desde Catalunya sobre la inmigración, "como hacen el resto de países de la UE", y ha criticado que la regularización extraordinaria de migrantes se hizo sin control y sin criterio.

Albiol considera necesario limitar el número de personas que entran en España para evitar conflictos graves, y ha dicho sí a la inmigración "en números muy concretos y que se adapte" a España y para trabajar.