Xavier Garcia Albiol durante el acto de inicio de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, protagonizarán un debate 'cara a cara' sobre vivienda el martes 24 a las 23.00 en La Sexta.

Según han explicado fuentes populares este martes, la periodista Ana Pastor moderará el debate que el alcalde de Badalona (Barcelona) propuso a la exalcaldesa de Barcelona para confrontar sus modelos sobre vivienda.

El PP lo propuso a Colau para que los ciudadanos sepan sus soluciones ante la crisis de acceso a la vivienda, "especialmente grave en Barcelona y su área metropolitana" y ella aceptó.