Albiol pide confiar en el PP al margen de ideologías y opone su modelo al de Sánchez y Colau

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso, Xavier García Albiol, en el acto de inicio de campaña - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Exige a Sánchez "que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Catalunya"

BADALONA (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha pedido confiar en la candidatura del PP al margen de ideologías, y ha contrapuesto el modelo del PP al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, quien alerta de que podría ser vicepresidenta.

"No estamos aquí para cambiar la ideología de nadie", ha sostenido Albiol en el acto de inicio de campaña junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, este jueves en Badalona, ciudad en la que gobierna con mayoría absoluta.

Albiol ha asegurado que en Badalona son miles de personas que confían en el proyecto que él representa y, por eso, ha pedido confiar también en la candidatura popular en las elecciones generales: "Los vecinos están satisfechos, no están arrepentidos, han visto que cumplimos con nuestros compromisos".

"Aquel que sea de izquierdas, que siga siendo de izquierdas. El que es independentista, que siga siendo independentista. El que es de centro-derecha, evidentemente, puede estar muy cómodo", y ha defendido que la prioridad en Catalunya los próximos años debe ser luchar contra la ocupación ilegal, la inmigración irregular y la multirreincidencia.

Por ello, ha erigido al PP como el partido "que mejor puede representar los intereses de Catalunya" en el Gobierno de España y desde el Congreso, desde donde ha asegurado que, como diputado, va a trabajar por esas cuestiones que marca como prioritarias.

INMIGRACIÓN DESDE LAS CANARIAS

Por otra parte, Albiol ha afirmado que Sánchez "se está dedicando a enviar inmigrantes en situación irregular a distintos puntos de Catalunya" desde las islas Canarias.

"Exijo a Pedro Sánchez que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Catalunya. En Catalunya no queremos inmigración irregular, en Catalunya no queremos a aquellos que entran de forma irregular en nuestro país y por parte del Gobierno de España se les ofrezca hoteles de tres estrellas con pensión completa", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado que el presidente del Gobierno detalle "cuántos inmigrantes irregulares han traído a Catalunya en las últimas semanas, dónde están, qué piensan hacer con ellos y cuándo los van a devolver a su país de origen".

"POR LA GLORIA DE MI MADRE"

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha destacado la figura de Albiol como candidato y ha asegurado que con la ley antiocupación que le ha encarga Feijóo "el miedo cambiará de bando, la gente humilde vivirá tranquila y los que pasarán a tener miedo serán los delincuentes".

También ha subrayado "el temple, el rigor, la gestión acreditada y la voluntad de unir a los españoles" de Feijóo, a quien ha asegurado que el PP catalán dará esta campaña lo mejor de sí mismos para llevarle a la presidencia del Gobierno.

Fernández ha finalizado su intervención afirmando que el cambio político en España es necesario y ha alertado de que "la nación que dio ejemplo al mundo en la Transición hoy se divide en muros, rencor y cordones sanitarios".

Y, citando a Chiquito de la Calzada, ha concluido: "Por la gloria de mi madre que lo vamos a lograr".

Al acto en el polideportivo del barrio de Llefià de Badalona ante 3.500 personas, han acudido, entre otros dirigentes populares, el secretario general del PP catalán, Juan Fernández; la eurodiputada Dolors Montserrat y el líder en Barcelona, Daniel Sirera.