La alcaldesa de Amer (Girona) asegura que hay "indicios" de que el incendio ha sido provocado

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Amer (Girona), María Rosa Vila, ha asegurado que hay "indicios" de que el incendio originado en tres focos sobre las 20.26 horas del martes en una zona del municipio limítrofe con Susqueda (Girona) ha sido provocado.

Así lo ha manifestado este miércoles en 'Aquí Catalunya', donde ha explicado que los Mossos d'Esquadra ya están investigando estos hechos.

Vila ha manifestado que no le consta que hubiese ninguna tormenta eléctrica en la zona en el momento en el que se originó el fuego y que, antes de buscar culpables, entiende que se valorarán también otras posibilidades, como un incidente relacionado con el cableado eléctrico.

La zona en la que se ha desarrollado el incendio, que los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar sobre las 2.17 horas de este miércoles, es de difícil acceso y está situada encima del Torrent del Palou, entre Amer y Susqueda.

Por eso, ha explicado Vila, los bomberos tuvieron que acceder con vehículos ligeros, y no pesados, y posteriormente subir "a pie en plena noche", por lo que ha querido agradecer los esfuerzos a todos los cuerpos de emergencia que todavía trabajan en su extinción.