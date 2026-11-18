Alejandro Fernández durante el acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado al PSOE de haberse "inspirado en el modelo Colau" en materia de vivienda durante los años de Gobierno junto a Sumar, un modelo de la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio que, para Fernández, ha fracasado.

"¿Por qué ha fracasado ese modelo? Pues porque es un modelo inspirado en el modelo Colau, que protege al okupa, machaca al propietario, impone condiciones imposibles para la construcción y, al final, lo que acaba provocando es que no hay vivienda en el mercado", ha dicho en declaraciones a periodistas este miércoles en Barberà del Vallès (Barcelona.

Ha asegurado que el PP quiere derogar los decretos "absolutamente populistas" de vivienda, y ha abogado por bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y dar facilidades para, con más oferta y menos impuestos, recuperar el mercado de alquiler y de compra-venta.