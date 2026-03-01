Alejandro Fernández (PP) afirma que Illa debería convocar elecciones si no aprueba Presupuestos

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería convocar elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos: "En todas las democracias occidentales sólidas, cuando de manera reiterada eres incapaz de presentar Presupuestos, asumes que no tienes la mayoría y convocas elecciones", ha apuntado.

En una entrevista concedida a 'Crónica Global', recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que no descarta ningún escenario respecto a la aprobación de las cuentas porque "lo que sucederá con el tripartito encubierto es imprevisible".

"Apoyar a Illa sale muy caro. Esperemos que quien lo haya hecho aprenda del error. La política en vivienda y a nivel económico de este Govern está más cerca de la extrema izquierda que del centro", ha sostenido.

FINANCIACIÓN Y RODALIES

Preguntado por el modelo de financiación para Catalunya ha reclamado que un cambio de modelo se debe hacer mediante un acuerdo con todas las comunidades autónomas y ha añadido que "no tiene sentido" pedir la ordinalidad solo para Catalunya.

"Tiene que haber un sistema justo, que permita a las CCAA financiarse. Se tienen que analizar las necesidades concretas de cada una y un plan de viabilidad para evitar el despilfarro, que es un problema brutal que tiene Catalunya", ha defendido.

Sobre la situación de Rodalies ha apuntado que "hay un problema de gestión y de incompetencia, no de titularidad ni de fórmula jurídica", aunque ha pedido dejar un tiempo para evaluar el funcionamiento de la nueva empresa mixta.

FEIJÓO

Preguntado por su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la relación personal siempre ha sido buena y se ha mostrado "orgulloso de formar parte de un partido donde se puede discrepar, no como en el PSOE o Vox", y ha afirmado estar de acuerdo con las declaraciones de Feijóo acerca del retorno del rey Juan Carlos I a España después de la desclasificación de documentos del 23-F.

"Tenemos que seguir creciendo, pero en las últimas elecciones generales pasamos de tres a seis y en las catalanas de tres a 15, protagonizando el mayor crecimiento de la historia del PP catalán. Esto es un trabajo compartido, de la dirección nacional y de la autonómica", ha defendido.

RELACIÓN CON VOX

Sobre la relación de su formación con Vox, de quien ha dicho que no le gustan sus "ataques disimulados a la corona", además de, dice, el concepto de Vox sobre la Europa de las fronteras.

También se ha referido a las negociaciones de PP y Vox para la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón: "Si yo ganara las elecciones en Catalunya y tuviera que formar gobierno con Vox, estaría tan contento que no tendría ningún problema en compartir las negociaciones", ha destacado.