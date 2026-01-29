Alejandro Fernández (PP) asegura que ahora tiene "sintonía absoluta" con Feijóo

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha explicado este jueves que en los últimos dos años ha mejorado su relación con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y que ahora tienen una "sintonía absoluta".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha admitido que dos años atrás tenían discrepancias sobre la estrategia política a seguir, pero que todo cambió después de las elecciones catalanas en que lograron subir de 3 a 15 escaños: "Desde entonces, la sintonía es absoluta".

RELACIÓN "MUY BUENA"

"La verdad es que la relación ahora es muy buena", ha añadido Fernández, que también ha hablado de la política de pactos de los populares, justificando las alianzas que tienen con Vox.

En su opinión, no tiene sentido aceptar que el PSOE puede pactar con Bildu, formación a la que acusa de no haber condenado el terrorismo, y que el PP no pueda hacer lo mismo con Vox.

"Si yo tuviera que escoger entre Bildu y Vox, prefiero mil veces a Vox", ha sostenido el líder del PP catalán, que ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este escenario por oponerse a pactar con su formación.

"Quién ha decidido que no se puede pactar con el PP, y nos deja sólo con la posibilidad de explorar alianzas con Vox, es el PSOE", ha sostenido Fernández, que no cree que los socialistas cambien de doctrina, tampoco en el caso que no estuviera Sánchez al frente.

PACTOS CON JUNTS

Sobre Junts, se ha mostrado pesimista ante la posibilidad de que puedan llegar a acuerdos porque "tengo la sensación de que no sólo no se moderará, sino que por la presión de Aliança Catalana se hará cada vez más radical".

Al preguntársele por el intento de acercamiento de Feijóo con Junts tras las últimas generales, cree que lo ocurrido en estos años evidencia que los de Carles Puigdemont "no tenían ninguna intención de cambiar y de hacer un acto de constricción" sobre el 'procés'.

"Con las ideas que defiende Junts, ahora es imposible llegar a un acuerdo político", ha recalcado Fernández, pese a añadir que sí pueden coincidir en determinadas votaciones sobre propuestas.

ALIANÇA CATALANA

También ha considerado que difícilmente un votante del PP puede apostar ahora por líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la que reconoce que comunica bien y a la que no le gusta que haya formaciones que le hagan un "cordón sanitario", como a Vox.

"Para mi, particularmente, las ideas de Sílvia Orriols son muy parecidas a las que ya había desarrollado Quim Torra. Es una especie de nacionalismo racial que me parece una animalada", ha apuntado.