Alejandro Fernández (PP) dice que las medidas de Illa en vivienda recuerdan a "economatos comunistas"

Defiende que "todo el que esté de manera ilegal debe ser expulsado" tras la crisis de Ceuta

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 13:10
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BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que las propuestas en materia de vivienda del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le "recuerdan demasiado a los economatos comunistas", y ha asegurado que la situación actual es fruto de decisiones y políticas de la izquierda.

"Empiezas así y te acabas cargando la propiedad privada. Al final, quieren tener el control de todos los aspectos de tu vida. Eso es la izquierda: quieren robarte el alma y quedarse con todo lo tuyo", ha sostenido Fernández en una entrevista este domingo en El Periódico recogida por Europa Press.

Ha bromeado diciendo que él "no compraría nada a medias con Salvador Illa, ni loco", en alusión a la propuesta del Govern de compra de viviendas entre particulares y la Generalitat para mayores de 40 años.

Sobre la crisis de Ceuta, el dirigente popular ha defendido que "todo el que esté de manera ilegal debe ser expulsado", y ha añadido que esto es lo que siempre se ha aplicado en la Europa democrática y nadie lo ha puesto en duda.

"La inmigración, para que sea una política exitosa y responda a las necesidades de nuestro mercado laboral, tiene que ir asociada a un contrato de trabajo y se debe comprometer a cumplir nuestro ordenamiento jurídico", ha subrayado.

LA AMNISTÍA DE PUIGDEMONT

Preguntado por si el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, será un interlocutor válido para el PP si es amnistiado y regresa a Catalunya, Fernández ha respondido que se posicionará "cuando culmine el proceso", pero se ha mostrado contrario a la amnistía.

"Sigo pensando que amnistiar a alguien que dice y repite que no solamente no está arrepentido, sino que lo va a volver a hacer, es un error. Pero si la justicia determina una opinión contraria a la mía, lo acataré", ha agregado.

También ha se ha mostrado partidario de derogar la ley de amnistía si el PP llega al Gobierno, aunque ha señalado que no tiene efecto retroactivo: "Es un compromiso que adquirió el PP".

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