Alejandro Fernández (PP) dice que las medidas de Illa en vivienda recuerdan a "economatos comunistas"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que las propuestas en materia de vivienda del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le "recuerdan demasiado a los economatos comunistas", y ha asegurado que la situación actual es fruto de decisiones y políticas de la izquierda.

"Empiezas así y te acabas cargando la propiedad privada. Al final, quieren tener el control de todos los aspectos de tu vida. Eso es la izquierda: quieren robarte el alma y quedarse con todo lo tuyo", ha sostenido Fernández en una entrevista este domingo en El Periódico recogida por Europa Press.

Ha bromeado diciendo que él "no compraría nada a medias con Salvador Illa, ni loco", en alusión a la propuesta del Govern de compra de viviendas entre particulares y la Generalitat para mayores de 40 años.

Sobre la crisis de Ceuta, el dirigente popular ha defendido que "todo el que esté de manera ilegal debe ser expulsado", y ha añadido que esto es lo que siempre se ha aplicado en la Europa democrática y nadie lo ha puesto en duda.

"La inmigración, para que sea una política exitosa y responda a las necesidades de nuestro mercado laboral, tiene que ir asociada a un contrato de trabajo y se debe comprometer a cumplir nuestro ordenamiento jurídico", ha subrayado.

LA AMNISTÍA DE PUIGDEMONT

Preguntado por si el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, será un interlocutor válido para el PP si es amnistiado y regresa a Catalunya, Fernández ha respondido que se posicionará "cuando culmine el proceso", pero se ha mostrado contrario a la amnistía.

"Sigo pensando que amnistiar a alguien que dice y repite que no solamente no está arrepentido, sino que lo va a volver a hacer, es un error. Pero si la justicia determina una opinión contraria a la mía, lo acataré", ha agregado.

También ha se ha mostrado partidario de derogar la ley de amnistía si el PP llega al Gobierno, aunque ha señalado que no tiene efecto retroactivo: "Es un compromiso que adquirió el PP".