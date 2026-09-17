Alejandro Fernández (PP) tilda a Illa de "utillero" de Sánchez para encubrir sus mentiras sobre Ceuta

Asentamientos de migrantes en la playa de Benítez, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de un centenar de chabolas han sido instaladas ya en la playa de Benítez de Ceuta por marroquíes en situación irregular, en una extensión de asentamiento - Marcos Moreno - Europa Press

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha tildado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser el "utillero" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de encubrir sus mentiras a los catalanes y al resto de españoles en relación a la crisis migratoria en Ceuta.

Lo ha dicho este jueves en un mensaje en X recogido por Europa Press, después de que Illa haya reprochado en una entrevista de RNE al PP, al ejecutivo autonómico de Ceuta y a la justicia falta de "lealtad institucional" en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

Fernández ha recetado a Illa aprender del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, porque considera que él sí que "defiende a los ceutíes al precio que sea", y ha rechazado el uso del término 'crisis migratoria', porque considera que lo que ocurre en Ceuta es una invasión.