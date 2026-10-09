Àlex Ollé, Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch y Oriol Pla, Premis Nacionals de Cultura 2026

Archivo - La artista Silvia Pérez Cruz durante una entrevista para Europa Press, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director escénico Àlex Ollé, la cantante Sílvia Pérez Cruz, el escrito Pol Guasch, el actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Szpunberg, los artistas sonoros Cabosanroque y la editorial Jande Editorial han sido galardonados este viernes con los Premis Nacionals de Cultura 2026.

Todos ellos han recibido el premio en un acto en El Vendrell (Tarragona) organizado por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) y la Generalitat, con la presencia de la consellera del ramo, Sònia Hernádez, y que ha clausurado el presidente catalán, Salvador Illa.

Los Premis Nacionals de Cultura, que el Conca otorga desde 2009, son el máximo reconocimiento cultural que se puede recibir, sitúan la creatividad en el centro y reivindican la cultura como uno de los pilares de la identidad de Catalunya.