Ali Smith asegura que Sant Jordi es como un sueño: "Mi corazón está lleno"

La escritora Ali Smith firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más embl - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora escocesa Ali Smith ha asegurado que Sant Jordi, con las calles llenas de gente comprando y regalando libros y flores, es para ella como un sueño, y que no descarta que todavía esté durmiendo: "Mi corazón está lleno", ha asegurado.

"¡'Visca' Sant Jordi, es lo que digo!", ha exclamado en declaraciones a Europa Press, diciendo que le gustaría exportarlo a cada ciudad del mundo, porque el mundo cambiaría de un día para otro.

Ha insistido en la importancia de defender las bibliotecas públicas "por todo lo que han significado a lo largo de los años", ya que ahí se encuentran las raíces del pasado, y que hay que pensar en cómo se gestiona su futuro.