Ali Smith asegura que Sant Jordi es como un sueño: "Mi corazón está lleno"

La escritora Ali Smith firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más embl
La escritora Ali Smith firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más embl - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 23 abril 2026 12:22
Seguir en

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora escocesa Ali Smith ha asegurado que Sant Jordi, con las calles llenas de gente comprando y regalando libros y flores, es para ella como un sueño, y que no descarta que todavía esté durmiendo: "Mi corazón está lleno", ha asegurado.

"¡'Visca' Sant Jordi, es lo que digo!", ha exclamado en declaraciones a Europa Press, diciendo que le gustaría exportarlo a cada ciudad del mundo, porque el mundo cambiaría de un día para otro.

Ha insistido en la importancia de defender las bibliotecas públicas "por todo lo que han significado a lo largo de los años", ya que ahí se encuentran las raíces del pasado, y que hay que pensar en cómo se gestiona su futuro.

Contador

Contenido patrocinado