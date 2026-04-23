Ali Smith asegura que Sant Jordi "es un sueño para quien le gusten los libros"

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni, la escritora Ali Smith y la presidenta del PEN Català Laura Huerga, en el desayuno de Sant Jordi en La Virreina - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora escocesa Ali Smith, pregonera de Sant Jordi en Barcelona, ha asegurado este jueves al ver las calles llenas de paradas de libros a primera hora: "Es un sueño para quien le gusten los libros y para quien es escritor. Estoy en un sueño".

En declaraciones a los medios, Smith ha dicho que no hay otro lugar en el mundo que sea "tan maravilloso, tan abierto, tan comunal, tan para todo el mundo" como la celebración de Sant Jordi en Barcelona

"No puedo creer que esté aquí", ha añadido la escritora, quien en un breve parlamento en el desayuno de La Virreina ha afirmado que siente la festividad próxima, ha dicho de brindar con whisky escocés y ha finalizado con un 'Visca Sant Jordi'.